"Dámelo": El tenso enfrentamiento entre Bárbara y Estefi por su ropa interior en Volverías Con Tu Ex? 2
En este capítulo de Volverías Con Tu Ex? 2, Bárbara Córdoba explotó contra sus compañeras de encierro, ya que le escondieron su ropa interior y no sabía quién fue.
Y es que luego de la competencia, y mientras todos están comiendo, la modelo se acercó a sus compañeras y pidió que le dijeran quién le había escondido la ropa interior.
Todo escaló cuando Guarén preguntó a Flavia Laos si sabía quién había hecho esto, instancia en la que Estefi Marquis se quedó con la ropa interior, la levantó y no dejaba que Bárbara la recuperara.
La gran pelea de Estefi Marquis y Bárbara Córdoba
Es en ese momento donde Bárbara le quitó su ropa interior de las manos a Estefi, quien se acercó a Córdoba en actitud desafiante.
Guarén intentó separarlas, pero mientras lo hacía, Camila Nash y Faloon Larraguibel también se enfrascaron en una pelea por unos supuestos empujones entre ellas.
Finalmente, Bárbara terminó discutiendo con Flavia Laos, a quien le pidió que no se metiera en su vida.
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