18 nov. 2026 - 23:56 hrs.

En este capítulo de Volverías Con Tu Ex? 2, Bárbara Córdoba explotó contra sus compañeras de encierro, ya que le escondieron su ropa interior y no sabía quién fue.

Y es que luego de la competencia, y mientras todos están comiendo, la modelo se acercó a sus compañeras y pidió que le dijeran quién le había escondido la ropa interior.

Todo escaló cuando Guarén preguntó a Flavia Laos si sabía quién había hecho esto, instancia en la que Estefi Marquis se quedó con la ropa interior, la levantó y no dejaba que Bárbara la recuperara.

Volverías Con Tu Ex? 2 / MEGA

La gran pelea de Estefi Marquis y Bárbara Córdoba

Es en ese momento donde Bárbara le quitó su ropa interior de las manos a Estefi, quien se acercó a Córdoba en actitud desafiante.

Guarén intentó separarlas, pero mientras lo hacía, Camila Nash y Faloon Larraguibel también se enfrascaron en una pelea por unos supuestos empujones entre ellas.

Finalmente, Bárbara terminó discutiendo con Flavia Laos, a quien le pidió que no se metiera en su vida.