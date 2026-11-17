"Te estás pasando del límite": El tajante freno de Julio César a Bárbara Córdoba en Volverías con tu Ex? 2
En este capítulo de Volverías Con Tu Ex? 2, Julio César Rodríguez puso a Bárbara Córdoba en su lugar, luego de que la participante se tomara más atribuciones de las que debía.
Y es que en medio del cara a cara, Nicole Moreno la nominó, le dijo lo que sentía y se fue de su lugar, instancia en la que Bárbara le exigió que volviera a su puesto con un tono muy dictatorial.
"Voy a retrucar, se tiene que quedar... quédate acá, quédate acá, sube ahí", dijo la modelo con un tono muy fuerte, lo que molestó a Julio César.
El reto de Julio César Rodríguez a Bárbara Córdoba
Al escuchar las palabras de Bárbara, el animador no se pudo quedar en silencio y alzó la voz para detener este tipo de acciones y que se vuelvan a repetir.
"Bárbara... Bárbara, te estás sobrepasando de tus atribuciones; tus atribuciones son replicarle a ella. No ordenarle dónde se ponga, ni menos en esa forma. Te estás pasando del límite", dijo Julio con un tono severo.
Ante esto, Bárbara asintió y pidió disculpas por sus palabras y el tono en el que las dijo.
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