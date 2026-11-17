17 nov. 2026 - 23:29 hrs.

En este capítulo de Volverías Con Tu Ex? 2, Julio César Rodríguez puso a Bárbara Córdoba en su lugar, luego de que la participante se tomara más atribuciones de las que debía.

Y es que en medio del cara a cara, Nicole Moreno la nominó, le dijo lo que sentía y se fue de su lugar, instancia en la que Bárbara le exigió que volviera a su puesto con un tono muy dictatorial.

"Voy a retrucar, se tiene que quedar... quédate acá, quédate acá, sube ahí", dijo la modelo con un tono muy fuerte, lo que molestó a Julio César.

Volverías Con Tu Ex? 2 / MEGA

El reto de Julio César Rodríguez a Bárbara Córdoba

Al escuchar las palabras de Bárbara, el animador no se pudo quedar en silencio y alzó la voz para detener este tipo de acciones y que se vuelvan a repetir.

"Bárbara... Bárbara, te estás sobrepasando de tus atribuciones; tus atribuciones son replicarle a ella. No ordenarle dónde se ponga, ni menos en esa forma. Te estás pasando del límite", dijo Julio con un tono severo.

Ante esto, Bárbara asintió y pidió disculpas por sus palabras y el tono en el que las dijo.