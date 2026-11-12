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La Guarén y Rai Cerda fueron coronados como la mejor vedette y el mejor vedetto de Volverías con tu ex? 2

  • Por Fernanda Vielma

En el capítulo 90 de Volverías con tu ex? 2, los participantes fueron invitados a participar en una performance que dejó a dos grandes ganadores.

Las mujeres bailaron estilo burlesque y en dos grupos, lucieron espectaculares vestimentas y una coreografía preparada por un experto. 

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Luego de presentar sus shows, los hombres eligieron a La Guarén como la más destacada y ella recibió el reconocimiento con orgullo.

Volverías con tu ex? 2

El baile de Rai Cerda

Tras lo anterior, fue el turno de los hombres de realizar bailes inspirados en la famosa película de strippers, "Magic Mike". 

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También en dos grupos, los famosos mostraron sus mejores movimientos y dieron un espectáculo frente a sus compañeras y a los jueces.

Finalmente, Rai Cerda fue seleccionado por las mujeres como el mejor vedetto y celebró su premio con un baile que dejó a Faloon Larraguibel en llamas.

Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.

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