La Guarén y Rai Cerda fueron coronados como la mejor vedette y el mejor vedetto de Volverías con tu ex? 2

12 nov. 2026 - 00:34 hrs.

En el capítulo 90 de Volverías con tu ex? 2, los participantes fueron invitados a participar en una performance que dejó a dos grandes ganadores.

Las mujeres bailaron estilo burlesque y en dos grupos, lucieron espectaculares vestimentas y una coreografía preparada por un experto.

Luego de presentar sus shows, los hombres eligieron a La Guarén como la más destacada y ella recibió el reconocimiento con orgullo.

Volverías con tu ex? 2

El baile de Rai Cerda

Tras lo anterior, fue el turno de los hombres de realizar bailes inspirados en la famosa película de strippers, "Magic Mike".

También en dos grupos, los famosos mostraron sus mejores movimientos y dieron un espectáculo frente a sus compañeras y a los jueces.

Finalmente, Rai Cerda fue seleccionado por las mujeres como el mejor vedetto y celebró su premio con un baile que dejó a Faloon Larraguibel en llamas.