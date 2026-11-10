Terminó en el suelo: Bárbara Córdoba protagonizó gracioso chascarro tras coqueto momento con Kaoto
En el capítulo 88 de Volverías con tu ex? 2, Bárbara Córdoba fue protagonista de un gracioso momento frente a sus compañeros.
Todo comenzó cuando, luego de "comprometerse", Kaoto le sacó la liga a la trasandina, de una forma bastante sensual.
Carlos Águila dejó a su pareja afirmada a la silla con su camisa, mientras le bailaba y cumplía con el desafío.
La caída de Bárbara Córdoba
Cumplida la tarea, Daniel Valenzuela le dijo a Kaoto que se llevara a Bárbara Córdoba con silla y todo y él hizo caso.
Sin embargo, cuando la iba a dejar en el suelo, el ingeniero perdió el equilibrio y la trasandina terminó cayendo de una graciosa manera.
Carlos Águila argumentó que todo fue un accidente, mientras que ella y todos sus compañeros se reían de la cómica situación.
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