Terminó en el suelo: Bárbara Córdoba protagonizó gracioso chascarro tras coqueto momento con Kaoto

10 nov. 2026 - 00:19 hrs.

En el capítulo 88 de Volverías con tu ex? 2, Bárbara Córdoba fue protagonista de un gracioso momento frente a sus compañeros.

Todo comenzó cuando, luego de "comprometerse", Kaoto le sacó la liga a la trasandina, de una forma bastante sensual.

Carlos Águila dejó a su pareja afirmada a la silla con su camisa, mientras le bailaba y cumplía con el desafío.

La caída de Bárbara Córdoba

Cumplida la tarea, Daniel Valenzuela le dijo a Kaoto que se llevara a Bárbara Córdoba con silla y todo y él hizo caso.

Sin embargo, cuando la iba a dejar en el suelo, el ingeniero perdió el equilibrio y la trasandina terminó cayendo de una graciosa manera.

Volverías con tu ex? 2

Carlos Águila argumentó que todo fue un accidente, mientras que ella y todos sus compañeros se reían de la cómica situación.