"Si yo hubiera querido, esa pareja...": Tom Brusse lanza inesperada confesión sobre Faloon y Rai
Tom Brusse fue el tercer invitado de El Ex-tendido y le afirmó a Poli Flores podría haber quebrado la relación de Raimundo Cerda y Faloon Larraguibel en Volverías con tu ex? 2.
El chico reality contó que no ingresó en plenitud al programa, puesto que lo hizo con preocupaciones externas y también con molestias en su hombro.
La confesión de Tom Brusse
En ese sentido, señaló que si hubiese estado en su plenitud mental y sentimental, podría haber conquistado con facilidad a la chilena.
Durante la conversación reconoció que hubo miradas y sonrisas que iban más allá de una buena relación entre compañeros, y es que era solo con fijarse cómo Faloon cambió la actitud hacia él.
Con lo anterior en cuenta, lanzó sin tapujos: "Si yo hubiera querido, esa pareja, Faloon y Rai, fin".
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