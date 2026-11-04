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Tom Brusse afirma que podría haber terminado la relación de Rai y Faloon. Mega

"Si yo hubiera querido, esa pareja...": Tom Brusse lanza inesperada confesión sobre Faloon y Rai

  • Por Sebastián Paillafil

Tom Brusse fue el tercer invitado de El Ex-tendido y le afirmó a Poli Flores podría haber quebrado la relación de Raimundo Cerda y Faloon Larraguibel en Volverías con tu ex? 2.

El chico reality contó que no ingresó en plenitud al programa, puesto que lo hizo con preocupaciones externas y también con molestias en su hombro.

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La confesión de Tom Brusse

En ese sentido, señaló que si hubiese estado en su plenitud mental y sentimental, podría haber conquistado con facilidad a la chilena.

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Durante la conversación reconoció que hubo miradas y sonrisas que iban más allá de una buena relación entre compañeros, y es que era solo con fijarse cómo Faloon cambió la actitud hacia él.

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Con lo anterior en cuenta, lanzó sin tapujos: "Si yo hubiera querido, esa pareja, Faloon y Rai, fin".

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