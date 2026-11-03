"No lo quiero ver nunca más": Tere cortará toda relación con Jaime en el capítulo 217 de Reunión de Superados

03 nov. 2026 - 22:13 hrs.

En el avance del capítulo 217 de Reunión de Superados, Tere (Elisa Zulueta) le suplicará una última vez a su padre para que desista de exponer a Tomás (Gabriel Urzúa) en la reunión de apoderados que organizó. Sin embargo, Jaime (Francisco Reyes) insistirá en que lo hace por el bien del colegio.

Así, todos los padres del Thomas Campell se enterarán y la credibilidad del profesor terminará por el suelo.

Herido, Tomás terminará con Tere porque, a pesar de quererla, Jaime se convirtió en un obstáculo imposible de tolerar.

Reunión de Superados / Mega

La gota que rebalsa el vaso

Jaime una vez más habrá destruido el amor que Tere construyó y ella decidirá cortar todo tipo de relaciones con él.

"¡No me toque! No lo quiero ver más. No quiero que vaya a mi casa, no quiero que vaya a mi cumpleaños, no lo quiero ver nunca más en mi vida. ¡Nada!", dirá de forma terminante.