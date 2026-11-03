Una decisiva ceremonia de parejas sacudirá Volverías con tu ex? 2: Faloon Larraguibel romperá en llanto
En el avance del capítulo 86 de Volverías con tu ex? 2, una ceremonia cambiará el rumbo de todas las parejas de la casona.
Tonka Tomicic llegará al resort y anunciará lo que pasará: "Hoy los tríos y parejas terminarán y daremos paso a nuevas alianzas".
Un integrante de cada dupla o trío deberá tomar un corazón de cristal rojo y se acercará a su ex y responderá la siguiente pregunta: "¿Volverías con tu ex para continuar esta aventura a su lado?".
El profundo llanto de Faloon Larraguibel
Cuando sea el turno de Faloon Larraguibel y Rai Cerda, ella romperá en llanto: "Estoy confundida".
Al parecer, la respuesta del ingeniero no será para nada del gusto de la comunicadora y le preguntará si lo obligaron.
"Eso haces, eso haces siempre, haces las hue... que te importan, no lo que es importante", alegará la exchica Yingo entre lágrimas.
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