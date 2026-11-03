Una decisiva ceremonia de parejas sacudirá Volverías con tu ex? 2: Faloon Larraguibel romperá en llanto

03 nov. 2026 - 00:35 hrs.

En el avance del capítulo 86 de Volverías con tu ex? 2, una ceremonia cambiará el rumbo de todas las parejas de la casona.

Tonka Tomicic llegará al resort y anunciará lo que pasará: "Hoy los tríos y parejas terminarán y daremos paso a nuevas alianzas".

Un integrante de cada dupla o trío deberá tomar un corazón de cristal rojo y se acercará a su ex y responderá la siguiente pregunta: "¿Volverías con tu ex para continuar esta aventura a su lado?".

Volverías con tu ex? 2

El profundo llanto de Faloon Larraguibel

Cuando sea el turno de Faloon Larraguibel y Rai Cerda, ella romperá en llanto: "Estoy confundida".

Al parecer, la respuesta del ingeniero no será para nada del gusto de la comunicadora y le preguntará si lo obligaron.

"Eso haces, eso haces siempre, haces las hue... que te importan, no lo que es importante", alegará la exchica Yingo entre lágrimas.