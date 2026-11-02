Manuel González perdió la paciencia con Nicole Moreno y le lanzó tajante advertencia: "No soy tu novio"

02 nov. 2026 - 23:19 hrs.

En el capítulo 85 de Volverías con tu ex? 2, Nicole Moreno y Manuel González tuvieron un tenso cruce por una situación ocurrida en la actividad de la "mujer ideal".

El enojo de la modelo se generó porque el español no eligió su rostro y más tarde se lo hizo saber: "Decir que no te gusta mi cara ¿Con qué fin lo hiciste?".

Sin embargo, el europeo se defendió de inmediato: "¿Que no me gusta tu cara? Si no me gustara tu cara créeme que no te voy ni un beso ni me lío contigo. He dicho que todas son muy guapas, porque todas las chicas son muy guapas, tú puedes decirlo, que tú no lo percibas está bien".

Volverías con tu ex? 2

El tenso cruce de Nicole Moreno y Manuel González

"Ya te saqué el rollo, te escucho", lanzó Nicole Moreno de vuelta y muy bajito y Manuel González comenzó a enojarse, "No escuchas, ese es tu problema, cuando escuchas algo que no... te sales de la conversación, eso es de niña pequeña".

Luego, el español le recordó a la modelo que él había elegido muchas partes de su cuerpo, pero ella volvió a decir que eso no le importaba.

Finalmente, la campeona fitness recalcó que no estuvo bien lo que hizo y él la frenó en seco: "Yo no voy a hacer algo por salir ileso de la actividad... juega a lo que quieras ¿Te he limitado yo en algo? No soy tu novio, esto está siendo muy intenso, pero que llevamos muy poquito tiempo aquí, tienes que entender que yo puedo decir y hacer lo que quiera".