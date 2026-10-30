"Son energías negativas": Médium detectó supuesta presencia paranormal en la casona de Volverías con tu ex? 2
En el capítulo 84 de Volverías con tu ex? 2, los participantes fueron testigos de una impactante situación de miedo.
Una médium y especialista en investigación paranormal, llamada Soraya, visitó la casona y un aparato especial para detectar presencias, recorrió la casa.
Mientras iba caminando, la mujer iba encontrando pequeñas señales, hasta que se acercó a la cama de Rai Cerda y Faloon Larraguibel y logró capturar un espíritu que se movía muchísimo.
La explicación de la experta
Luego de observar por varios minutos al "alma" de esta persona, ella explicó qué estaba ocurriendo: "Estamos siendo testigos de actividad paranormal, son energías negativas, densas, llevan mucho tiempo entre nosotros, es un cuerpo, pero está tomando una forma amorfa, quiere mostrarlos que está molesto".
Tras lo anterior, Soraya expresó que este espíritu tomaba una forma extraña porque intentaba intimidar a las personas, dejando a los participantes muy asustados.
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