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"Son energías negativas": Médium detectó supuesta presencia paranormal en la casona de Volverías con tu ex? 2

  • Por Fernanda Vielma

En el capítulo 84 de Volverías con tu ex? 2, los participantes fueron testigos de una impactante situación de miedo.

Una médium y especialista en investigación paranormal, llamada Soraya, visitó la casona y un aparato especial para detectar presencias, recorrió la casa.

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Mientras iba caminando, la mujer iba encontrando pequeñas señales, hasta que se acercó a la cama de Rai Cerda y Faloon Larraguibel y logró capturar un espíritu que se movía muchísimo.

Volverías con tu ex? 2

La explicación de la experta

Luego de observar por varios minutos al "alma" de esta persona, ella explicó qué estaba ocurriendo: "Estamos siendo testigos de actividad paranormal, son energías negativas, densas, llevan mucho tiempo entre nosotros, es un cuerpo, pero está tomando una forma amorfa, quiere mostrarlos que está molesto".

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Tras lo anterior, Soraya expresó que este espíritu tomaba una forma extraña porque intentaba intimidar a las personas, dejando a los participantes muy asustados.

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