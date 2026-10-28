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Antonia le hará una incómoda pregunta a Luciano tras su viaje en el capítulo 16 de Prohibida Obsesión

  • Por Sebastián Mena

En el avance del capítulo 16 de Prohibida Obsesión, Vivi (Celine Reymond) estará furiosa con Gaspar (Nicolás Poblete) tras enterarse de que su hija quiere irse a vivir con él.

Consumida por la rabia, acusará a su exesposo de manipular a la joven, sin saber que la decisión de vivir con su padre habrá surgido exclusivamente de ella.

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Por otro lado, Paloma (Mónica Godoy) le reprochará duramente a Dante (Andrés Velasco) haberle ocultado las numerosas deudas que acumula.

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Antonia le hará una incómoda pregunta a Luciano tras su viaje

Además, Luciano (Diego Muñoz) regresará a su hogar después de pasar una noche junto a Bárbara (Fernanda Finsterbusch) en Zapallar.

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A su llegada, el arquitecto tendrá una tensa conversación con Antonia (Sigrid Alegría), quien lo pondrá en aprietos con una incómoda pregunta.

Los capítulos completos de Prohibida Obsesión están disponibles en Prime Video y MegaGo.

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