Antonia le hará una incómoda pregunta a Luciano tras su viaje en el capítulo 16 de Prohibida Obsesión
En el avance del capítulo 16 de Prohibida Obsesión, Vivi (Celine Reymond) estará furiosa con Gaspar (Nicolás Poblete) tras enterarse de que su hija quiere irse a vivir con él.
Consumida por la rabia, acusará a su exesposo de manipular a la joven, sin saber que la decisión de vivir con su padre habrá surgido exclusivamente de ella.
Por otro lado, Paloma (Mónica Godoy) le reprochará duramente a Dante (Andrés Velasco) haberle ocultado las numerosas deudas que acumula.
Antonia le hará una incómoda pregunta a Luciano tras su viaje
Además, Luciano (Diego Muñoz) regresará a su hogar después de pasar una noche junto a Bárbara (Fernanda Finsterbusch) en Zapallar.
A su llegada, el arquitecto tendrá una tensa conversación con Antonia (Sigrid Alegría), quien lo pondrá en aprietos con una incómoda pregunta.
Los capítulos completos de Prohibida Obsesión están disponibles en Prime Video y MegaGo.
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