Pablo le hará una incómoda recomendación a Vivi sobre Gaspar en el capítulo 14 de Prohibida Obsesión

23 oct. 2026 - 08:50 hrs.

En el avance del capítulo 14 de Prohibida Obsesión, Gaspar (Nicolás Poblete) hará caso omiso a la restricción e ingresará al condominio con la intención de entrar a la casa de Vivi (Celine Reymond).

Ante esta situación, Pablo (César Sepúlveda) le advertirá a su pareja que tenga mucho cuidado con la actitud del abogado, ya que sus ataques de ira podrían escalar hasta convertirse en violencia física.

Por otro lado, Matías (Agustín Moreno) pondrá a Julieta (María Jesús Harán) en una incómoda situación al preguntarle qué podrían consumir durante la próxima fiesta.

Prohibida Obsesión / Mega

Bárbara invitará a Luciano a su habitación de hotel

Además, Bárbara (Fernanda Finsterbusch) se hospedará en el mismo hotel donde Luciano (Diego Muñoz) habrá asistido a una reunión de la empresa.

Ya entrada la noche, la joven estará a solas con el arquitecto y lo invitará a quedarse en su habitación.