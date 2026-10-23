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Este aviso se cerrará en segundos

Pablo le hará una incómoda recomendación a Vivi sobre Gaspar en el capítulo 14 de Prohibida Obsesión

  • Por Sebastián Mena

En el avance del capítulo 14 de Prohibida ObsesiónGaspar (Nicolás Poblete) hará caso omiso a la restricción e ingresará al condominio con la intención de entrar a la casa de Vivi (Celine Reymond).

Ante esta situación, Pablo (César Sepúlveda) le advertirá a su pareja que tenga mucho cuidado con la actitud del abogado, ya que sus ataques de ira podrían escalar hasta convertirse en violencia física.

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Por otro lado, Matías (Agustín Moreno) pondrá a Julieta (María Jesús Harán) en una incómoda situación al preguntarle qué podrían consumir durante la próxima fiesta.

Prohibida Obsesión / Mega

Bárbara invitará a Luciano a su habitación de hotel

Además, Bárbara (Fernanda Finsterbusch) se hospedará en el mismo hotel donde Luciano (Diego Muñoz) habrá asistido a una reunión de la empresa.

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Ya entrada la noche, la joven estará a solas con el arquitecto y lo invitará a quedarse en su habitación.

Los capítulos completos de Prohibida Obsesión están disponibles en Prime Video y MegaGo.

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