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Este será el preocupante diagnóstico de Hernán en el capítulo 13 de Prohibida Obsesión

  • Por Sebastián Mena

En el avance del capítulo 13 de Prohibida Obsesión, Antonia (Sigrid Alegría) llevará a Hernán (Osvaldo Silva) a urgencias tras sufrir una descompensación.

Luego de ser atendido, la doctora a cargo se reunirá con la familia para informarles sobre su diagnóstico.

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"Bueno, él tuvo un cuadro de angina inestable. Significa que su corazón no estaba recibiendo el oxígeno necesario y, producto de una arritmia, cayó inconsciente", explicará.

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El preocupante diagnóstico de Hernán

Ante esta noticia, Antonia preguntará si Hernán está fuera de peligro, pero recibirá una respuesta que aumentará su preocupación.

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"Como él ya tuvo un infarto un tiempo atrás, la verdad es que el pronóstico es más bien incierto", advertirá la profesional.

Los capítulos completos de Prohibida Obsesión están disponibles en Prime Video y MegaGo.

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