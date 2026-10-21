"De mujer a mujer": Valentina citará a Matilde para conversar en el capítulo 211 de Reunión de Superados

21 oct. 2026 - 22:05 hrs.

En el avance del capítulo 211 de Reunión de Superados, Matilde (Ignacia Baeza) estará trabajando en su casa cuando reciba un mensaje de audio.

La abogada pensará que se trata de un banco, pero no. Valentina (Mariana Derderian) la contactará porque necesita conversar con ella frente a frente.

"Hola, Matilde, soy Valentina, la ex de Juan de Dios. Oye, ¿podrías tomarte un café conmigo? Yo sé que puede ser medio raro, pero necesito hablarte de algo importante de mujer a mujer", dirá en el audio.

Reunión de Superados / Mega

La incertidumbre de Matilde

Matilde ya había sentido una vibra extraña cuando conoció a Valentina y le preguntó directamente a Juan de Dios (Jorge Arecheta) si debía preocuparse al respecto.

¿Valentina querrá interponerse a esta incipiente relación? ¿Tendrá intenciones de volver con su exmarido?