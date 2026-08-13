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Reunión de Superados - Capítulo 177: La impactante revelación de Tomás a Nancy

  • Por Mega

En este capítulo de Reunión de Superados, Tortu (Isabella Gómez) se desahoga con Rubén (Claudio Olate) y le cuenta que Javiera (Daniela Ramírez) no le permite ver a Max (Álvaro Espinoza).

Por otro lado, Tomás (Gabriel Urzúa) se reúne con Nancy (Paulina Hunt) y le revela que podría ser hijo de Thomas Campbell, el fundador del colegio.

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La noticia deja a la directora del establecimiento completamente en shock, mientras el profesor intenta entregarle argumentos que respalden sus sospechas.

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La drástica decisión de Javiera contra Max

Además, Javiera cita a Max en su hogar para enfrentarlo por las constantes manipulaciones que, a su juicio, ejerce sobre Tortu, provocando que la niña ahora la vea como una enemiga.

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Cansada de la actitud de su marido, la corredora de propiedades finalmente decide iniciar los trámites para llevar nuevamente al empresario a juicio.

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