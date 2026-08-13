Reunión de Superados - Capítulo 177: La impactante revelación de Tomás a Nancy
En este capítulo de Reunión de Superados, Tortu (Isabella Gómez) se desahoga con Rubén (Claudio Olate) y le cuenta que Javiera (Daniela Ramírez) no le permite ver a Max (Álvaro Espinoza).
Por otro lado, Tomás (Gabriel Urzúa) se reúne con Nancy (Paulina Hunt) y le revela que podría ser hijo de Thomas Campbell, el fundador del colegio.
La noticia deja a la directora del establecimiento completamente en shock, mientras el profesor intenta entregarle argumentos que respalden sus sospechas.
La drástica decisión de Javiera contra Max
Además, Javiera cita a Max en su hogar para enfrentarlo por las constantes manipulaciones que, a su juicio, ejerce sobre Tortu, provocando que la niña ahora la vea como una enemiga.
Cansada de la actitud de su marido, la corredora de propiedades finalmente decide iniciar los trámites para llevar nuevamente al empresario a juicio.Ve el capítulo en
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