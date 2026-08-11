Reunión de Superados - Capítulo 175: Javiera piensa en pedir una orden de alejamiento contra Max

11 ag. 2026 - 22:19 hrs.

En este capítulo de Reunión de Superados, Anita (Maricarmen Arrigorriaga) le revela a Javiera (Daniela Ramírez) que Max (Álvaro Espinoza) la amenazó duramente.

Estas palabras dejan muy preocupada a la corredora de propiedades, quien comienza a considerar la posibilidad de solicitar una orden de alejamiento en contra de su marido.

Por otro lado, Tere (Elisa Zulueta) cuestiona a Matilde (Ignacia Baeza) por haber decidido poner fin a su relación con Juan de Dios (Jorge Arecheta).

Reunión de Superados / Mega

La impactante confesión de Tomás a Tere

Además, Tomás (Gabriel Urzúa) se reúne con Tere y le confiesa que no ha sido completamente sincero con ella.

Tras esto, el profesor deja en shock a su interés amoroso al revelarle que existe la posibilidad de que sea hijo de Thomas Campbell, el fundador del colegio.