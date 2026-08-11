Max le dirá a Javiera que luchará por recuperar a sus hijos en el capítulo 176 de Reunión de Superados

11 ag. 2026 - 22:26 hrs.

En el avance del capítulo 176 de Reunión de Superados, Manuel (Mario Horton) dejará a Ema (Constanza Mackenna) en su hogar después de su cita.

Durante la despedida, la periodista tomará la iniciativa y besará a su vecino, acompañando el romántico momento con una coqueta propuesta.

Por otro lado, Tito (Claudio Castellón) le pedirá a Alessandra (Julieta Bartolomé) tener una conversación seria, justo cuando la influencer está decidida a viajar a Argentina.

Reunión de Superados / Mega

Max le dirá a Javiera que luchará por recuperar a sus hijos

Además, Max (Álvaro Espinoza) volverá a tener una seria conversación con Javiera (Daniela Ramírez).

Convencido de que logrará su objetivo, el empresario le asegurará a su esposa que luchará por recuperar a sus hijos.