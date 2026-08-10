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Ema y Manuel tendrán su primera cita en el capítulo 175 de Reunión de Superados

  • Por Mega

En el avance del capítulo 175 de Reunión de Superados, los profesores del Thomas Campbell School se reunirán con Nancy (Paulina Hunt) para hablar de la candidatura de Max (Álvaro Espinoza) a la presidencia del centro de padres.

Producto de la amenaza que recibirá días atrás, la directora del colegio no dudará en defender la candidatura del empresario frente a todos los profesores.

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Por otro lado, Tere (Elisa Zulueta) criticará duramente a Matilde (Ignacia Baeza) por haber terminado su relación con Juan de Dios (Jorge Arecheta).

Reunión de Superados / Mega

Ema y Manuel tendrán su primera cita

Además, Ema (Constanza Mackenna) y Manuel (Mario Horton) tendrán su primera cita en un bar.

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Durante el encuentro, el publicista le preguntará directamente a la periodista si le gustaría tener hijos.

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