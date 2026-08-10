Ema y Manuel tendrán su primera cita en el capítulo 175 de Reunión de Superados

10 ag. 2026 - 22:29 hrs.

En el avance del capítulo 175 de Reunión de Superados, los profesores del Thomas Campbell School se reunirán con Nancy (Paulina Hunt) para hablar de la candidatura de Max (Álvaro Espinoza) a la presidencia del centro de padres.

Producto de la amenaza que recibirá días atrás, la directora del colegio no dudará en defender la candidatura del empresario frente a todos los profesores.

Por otro lado, Tere (Elisa Zulueta) criticará duramente a Matilde (Ignacia Baeza) por haber terminado su relación con Juan de Dios (Jorge Arecheta).

Reunión de Superados / Mega

Ema y Manuel tendrán su primera cita

Además, Ema (Constanza Mackenna) y Manuel (Mario Horton) tendrán su primera cita en un bar.

Durante el encuentro, el publicista le preguntará directamente a la periodista si le gustaría tener hijos.