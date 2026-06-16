Reunión de Superados - Capítulo 144: Manuel le miente a Matilde

16 jun. 2026 - 22:18 hrs.

En este capítulo de Reunión de Superados, Javiera (Daniela Ramírez) y Manuel (Mario Horton) protagonizan una íntima conversación para desahogarse sobre el profundo dolor que les ha provocado la muerte de Coke (Diego Muñoz).

En medio del diálogo, la apoderada del Thomas Campbell School le plantea la posibilidad de mantener una amistad. Sin embargo, la propuesta da paso a una dolorosa confesión por parte del publicista.

Por otro lado, Ponchi (Amanda Milos) le confiesa a Matilde (Ignacia Baeza) que no quiere tener un padrastro, pues teme que la llegada de una nueva pareja haga que su padre quede en el olvido.

Reunión de Superados / Mega

Manuel le miente a Matilde

Además, Manuel le revela a Matilde que fue él quien contactó a Josefa (Luz Valdivieso) para informarle sobre la muerte de Coke.

Tras escuchar la confesión, la abogada le pregunta directamente si volvió a ver a la psicóloga después del trágico accidente, una consulta que deja al publicista contra las cuerdas y obligado a ocultar parte de la verdad.