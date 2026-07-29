Reunión de Superados - Capítulo 168: La trampa de Max a Javiera
En este capítulo de Reunión de Superados, Javiera (Daniela Ramírez) se niega tajantemente a que Tortu (Isabella Gómez) se vaya a vivir con Max (Álvaro Espinoza).
Estas palabras dejan furiosa a la niña, quien está completamente convencida de que su madre odia a su padre.
Por otro lado, Matilde (Ignacia Baeza) se reúne con Manuel (Mario Horton) y le pregunta si ha vuelto a ver a Josefa (Luz Valdivieso) tras la funa en su contra.
La trampa de Max a Javiera
Además, Javiera sostiene una tensa discusión con Maxen su casa, donde le asegura que es un mal padre, que no volverá a ver a sus hijos y que se arrepiente de haber formado una familia con él.
Tras salir del lugar, el empresario saca su celular y escucha los audios que grabó durante la discusión, una prueba que podría utilizar más adelante a su favor.Ve el capítulo en
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