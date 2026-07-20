Reunión de Superados - Capítulo 162: El consejo de Jaime a Matilde

20 jul. 2026 - 22:28 hrs.

En este capítulo de Reunión de Superados, Matilde (Ignacia Baeza) se siente culpable por seguir con su vida tras la muerte de Coke (Diego Muñoz) y se lo hace saber a Juan de Dios (Jorge Arecheta).

Más adelante, Jaime (Francisco Reyes) nota que la abogada está algo deprimida y, aunque ella intenta esconder sus sentimientos, termina confesando que sí necesita ayuda, por lo que el empresario entrega un consejo a Matilde.

En concreto, le pide que se deje de culpar sobre lo que está pasando, asegurándole que tiene todo el derecho de seguir adelante con su vida después de todo lo ocurrido.

Manuel cada vez más cerca de Ema

Por otra parte, Manuel (Mario Horton) se encuentra con Ema (Constanza Mackenna) en la salida de su departamento y esta lo halaga por su reciente cambio de look, ya que se sacó la barba.

Reunión de Superados / MEGA

Después de un intercambio de palabras, Ema cuenta a Manuel que esta noche tiene una fiesta en su hogar con algunas amigas y está invitado, algo que el publicista acepta con gusto.