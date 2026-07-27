Reunión de Superados - Capítulo 166: Tere y Matilde espían a Ema y Manuel
En este capítulo de Reunión de Superados, Ema (Constanza Mackenna) le pregunta a Manuel (Mario Horton) cómo se lleva con su expareja y si la considera una persona celosa.
Para evitar profundizar en el tema, el periodista le miente descaradamente y asegura que Tere (Elisa Zulueta) no es una persona celosa.
Por otro lado, Javiera (Daniela Ramírez) vuelve a protagonizar una tensa discusión con Max (Álvaro Espinoza) por la manipulación que está ejerciendo sobre Tortu (Isabella Gómez), quien ya la percibe como una mala persona.
Tere y Matilde espían a Ema y Manuel
Además, Tere le pide ayuda a Matilde (Ignacia Baeza) para espiar a Manuel, ya que está completamente convencida de que siente un interés sentimental por Ema (Constanza Mackenna).
Minutos más tarde, la profesora y la abogada encuentran a Manuel conversando con su vecina en un balcón, situación que termina de la peor manera para ambas.Ve el capítulo en
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