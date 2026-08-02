Intentó espiarla: Así fue el incómodo cara a cara de Tere con su nueva "enemiga" en Reunión de Superados

02 ag. 2026 - 17:11 hrs.

Esta semana, Tere (Elisa Zulueta) protagonizó un incómodo y tenso primer encuentro con su nueva rival en Reunión de Superados, la teleserie nocturna de Mega.

La profesora fue descubierta por Ema (Constanza Mackenna) mientras intentaba espiarla junto a Matilde (Ignacia Baeza). A continuación, te contamos cómo se produjo este inesperado cara a cara.

Así fue el primer encuentro entre Tere y Ema

Todo comenzó cuando Tere se enteró, a través de sus hijos, de que la nueva vecina de Manuel (Mario Horton) era una mujer joven y atractiva.

Reunión de Superados / Mega

Sin embargo, lo que terminó por desatar sus celos fue ver a su expareja completamente afeitado. De inmediato, la profesora llegó a la conclusión de que Manuel buscaba conquistar a Ema.

Convencida de sus sospechas, Tere decidió acudir junto a Matilde hasta las afueras del departamento para vigilar a la nueva vecina. Justo en ese momento, Ema conversaba tranquilamente con Manuel en el balcón.

Pero el improvisado plan no salió como esperaban. Un extraño ruido llamó la atención del publicista, quien salió junto a Ema para averiguar qué ocurría. Ambos terminaron encontrándose frente a frente con Tere y Matilde, que intentaban ocultarse bajo sus capuchas.

Reunión de Superados / Mega

Para salir del incómodo momento, Tere improvisó una excusa y aseguró que solo estaba acompañando a Matilde a ver el antiguo departamento de Coke (Diego Muñoz). Sin embargo, la explicación no convenció a ninguno de los presentes.

Lejos de dar por terminada su cruzada, días después la profesora tomó una drástica decisión y recurrió a Javiera (Daniela Ramírez), con quien mantuvo una fuerte rivalidad, para pedirle ayuda y separar a Ema de Manuel. Un inesperado giro, considerando que hasta hace poco ella misma era el interés amoroso de su exesposo.

Reunión de Superados / Mega

¿Tere logrará su objetivo? Descúbrelo en los próximos capítulos de Reunión de Superados, de lunes a jueves desde las 21:30 horas.

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