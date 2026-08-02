Este domingo gran final: Conoce a las 13 candidatas del Miss Universo Chile 2026
Este domingo, Mega emitirá la gran final de Miss Universo Chile 2026, instancia en la que se conocerá a la candidata que representará al país en el próximo certamen internacional.
A lo largo de las últimas semanas, las finalistas demostraron su belleza, personalidad, disciplina y carácter en cada una de las etapas del concurso, enfrentando distintos desafíos sobre la pasarela con un solo objetivo: quedarse con la corona nacional.
La ganadora obtendrá el derecho de competir en la próxima edición de Miss Universo, que se celebrará en Puerto Rico, con la misión de dejar el nombre de Chile en lo más alto del certamen internacional.
¿Quiénes son las finalistas de Miss Universo Chile 2026?
A continuación, conoce a las 13 finalistas que lucharán por la corona del Miss Universo Chile 2026.
Josefina Flores (Antártica)
Victoria Jiménez (Loncoche)
Arantxa Ramírez (Vitacura)
Scarlette Hermosilla (Lo Barnechea)
Dominga López (Viña del Mar)
Martina Avendaño (Talca)
Marianne Kiss (Los Ángeles)
María Victoria Gazale (San Pedro de la Paz)
Javiera Pino (Huechuraba)
Claudia Arteaga (Rancagua)
Catalina Vallejos (Pucón)
Krishna Sandoval (Temuco)
Javiera Barrie (Las Condes)
¿A qué hora se emitirá la final de Miss Universo Chile 2026?
La final de Miss Universo Chile 2026 se emitirá este domingo 2 de agosto en horario prime, a partir de las 22:10 horas.Ir a la siguiente nota
Podrás disfrutar de esta entrega a través de la señal de aire de Mega y digital en Mega.cl.
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