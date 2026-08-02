Este domingo gran final: Conoce a las 13 candidatas del Miss Universo Chile 2026

02 ag. 2026 - 17:44 hrs.

Este domingo, Mega emitirá la gran final de Miss Universo Chile 2026, instancia en la que se conocerá a la candidata que representará al país en el próximo certamen internacional.

A lo largo de las últimas semanas, las finalistas demostraron su belleza, personalidad, disciplina y carácter en cada una de las etapas del concurso, enfrentando distintos desafíos sobre la pasarela con un solo objetivo: quedarse con la corona nacional.

La ganadora obtendrá el derecho de competir en la próxima edición de Miss Universo, que se celebrará en Puerto Rico, con la misión de dejar el nombre de Chile en lo más alto del certamen internacional.

¿Quiénes son las finalistas de Miss Universo Chile 2026?

A continuación, conoce a las 13 finalistas que lucharán por la corona del Miss Universo Chile 2026.

Josefina Flores (Antártica)

Miss Universo Chile 2026 / Mega

Victoria Jiménez (Loncoche)

Miss Universo Chile 2026 / Mega

Arantxa Ramírez (Vitacura)

Miss Universo Chile 2026 / Mega

Scarlette Hermosilla (Lo Barnechea)

Miss Universo Chile 2026 / Mega

Dominga López (Viña del Mar)

Miss Universo Chile 2026 / Mega

Martina Avendaño (Talca)

Miss Universo Chile 2026 / Mega

Marianne Kiss (Los Ángeles)

Miss Universo Chile 2026 / Mega

María Victoria Gazale (San Pedro de la Paz)

Miss Universo Chile 2026 / Mega

Javiera Pino (Huechuraba)

Miss Universo Chile 2026 / Mega

Claudia Arteaga (Rancagua)

Miss Universo Chile 2026 / Mega

Catalina Vallejos (Pucón)

Miss Universo Chile 2026 / Mega

Krishna Sandoval (Temuco)

Miss Universo Chile 2026 / Mega

Javiera Barrie (Las Condes)

Miss Universo Chile 2026 / Mega

¿A qué hora se emitirá la final de Miss Universo Chile 2026?

La final de Miss Universo Chile 2026 se emitirá este domingo 2 de agosto en horario prime, a partir de las 22:10 horas.

Podrás disfrutar de esta entrega a través de la señal de aire de Mega y digital en Mega.cl.

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