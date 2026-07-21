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Miss Universo Chile 2026: Estas son las nuevas fechas de la semifinal y final del certamen de belleza Miss Universo Chile 2026

Miss Universo Chile 2026: Estas son las nuevas fechas de la semifinal y final del certamen de belleza

  • Por Marcela Paillape

Miss Universo Chile 2026 sigue en búsqueda de una nueva reina por las pantallas de Mega

A raíz de la emergencia que afectó a nuestro país por un intenso sistema frontal, se reagendaron las fechas de la semifinal y final del concurso de belleza que elegirá a la sucesora de Inna Moll para representarnos en el certamen que este año se realizará en Puerto Rico. 

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Tras una primera jornada en la que se seleccionó a las 20 candidatas que siguen en competencia, este domingo 26 de julio se realizará la semifinal en una noche que promete glamour y estilo bajo la conducción de Julio César Rodríguez

Miss Universo Chile 2026 / Mega

En tanto, la difícil tarea de seleccionar a las candidatas que pasan a última ronda será de Viviana Nunes, Edgardo Navarro, Camila Andrade y las juezas invitadas Carolina de Moras y Josefina Montané

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La nueva Miss Chile se conocerá el próximo domingo 2 de agosto, cuando se realice la gran final del evento. ¿Quién será la elegida?

No te pierdas la semifinal y final de Miss Universo Chile 2026 este 26 de julio y 2 de agosto después de Meganoticias Prime y recuerda que contará con una transmisión especial por Mega 2 con interpretación en Lengua de Señas Chilena (LSCh), realizada en conjunto con el Instituto de la Sordera de Chile.

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