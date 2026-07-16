De alta costura: Estos son los jurados invitados para la semifinal del Miss Universo Chile 2026

16 jul. 2026 - 10:55 hrs.

El domingo 12 de julio se realizó la ceremonia preliminar de Miss Universo Chile 2026, donde 20 candidatas pasaron a la semifinal del certamen de belleza.

Precisamente, este evento está buscando a la nueva Miss Universo Chile, quien representará a nuestro país en el próximo Miss Universo 2026, que se realizará en Puerto Rico.

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La decisión estará a cargo de la presidenta del jurado, Viviana Nunes, el estilista Edgardo Navarro y la modelo Camila Andrade. Sin embargo, para esta semifinal se incorporarán dos nuevas personalidades como jurado al evento.

Estas son las dos nuevas jurados de Miss Universo Chile

Tal como explicó Julio César Rodríguez durante la primera jornada, cada etapa del Miss Universo contará con dos jurados invitados. Y es que aquella ocasión fueron Karen Doggenweiler y Luis Jara, pero para esta semifinal ya están definidos.

La primera confirmada es Josefina Montané, destacada actriz nacional que ha participado en varias producciones de Mega, tales como Generación 98, Amar Profundo y Nuevo Amores de Mercado. Asimismo, durante su adolescencia tuvo una carrera en el modelaje que le permitió desarrollar esta parte de su personalidad.

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La segunda confirmada es Carolina de Moras, comunicadora y modelo nacional reconocida a nivel nacional por ser la conductora del Festival de Viña del Mar de 2014 a 2018, además de tener bastante experiencia en pasarela de alta costura.

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