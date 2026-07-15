Así puedes votar por tu candidata favorita en el Miss Universo Chile 2026

15 jul. 2026 - 21:00 hrs.

El domingo 12 de julio se celebró la primera jornada de la recta final del Miss Universo Chile 2026, donde 20 candidatas pasaron a la semifinal del certamen de belleza.

Precisamente, este evento está buscando a la nueva Miss Universo Chile, quien representará a nuestro país en el próximo Miss Universo 2026, que se realizará en Puerto Rico.

Por lo mismo, ya puedes votar por cuál de las 20 candidatas es tu favorita y apoyarla en su paso hasta la gran final del Miss Universo Chile 2026.

¿Cómo votar por mi Miss favorita?

Para votar por tu Miss favorita debes pulsar el siguiente enlace, lo que te derivará a una página externa donde se desplegarán las 20 candidatas que pasaron a la semifinal.

Una vez encuentres a tu favorita, pulsa "votar", lo que desplegará otro sitio donde podrás elegir si quieres dar 4, 20 35, 90, 245 o 500 votos a tu candidata, todos con un distinto valor.

Tras esto debes proceder al pago y tus votos serán emitidos para tu Miss favorita.

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Las semifinalistas del Miss Universo Chile 2026

De esta forma, las primeras 18 candidatas que clasificaron a la semifinal son:

Roxana Hernández , Miss Maipú

, Miss Maipú Josefina Flores , Miss Antártica

, Miss Antártica Antonella Pastenes , Miss Antofagasta

, Miss Antofagasta Fernanda Sepúlveda , Miss Padre Las Casas

, Miss Padre Las Casas Carla González , Miss Peñalolén

, Miss Peñalolén Javiera Pino , Miss Huechuraba

, Miss Huechuraba Catalina Vallejos , Miss Pucón

, Miss Pucón Sofía Arteaga , Miss La Reina

, Miss La Reina Claudia Kaempfe , Miss Machalí

, Miss Machalí Mariane Kiss , Miss Los Ángeles

, Miss Los Ángeles Arantxa Ramírez , Miss Vitacura

, Miss Vitacura Javiera Barrie , Miss Las Condes

, Miss Las Condes María Victoria Gazale , Miss San Pedro de La Paz

, Miss San Pedro de La Paz Martina Avendaño , Miss Talca

, Miss Talca Sofía Surriba , Miss Concepción

, Miss Concepción Krishna Sandoval , Miss Temuco

, Miss Temuco Dominga López , Miss Viña del Mar

, Miss Viña del Mar Scarlette Hermosilla , Miss Lo Barnechea

A través de un código QR, el público eligió a las otras dos candidatas que pasaron a la semifinal: Claudia Arteaga, Miss Rancagua; y Victoria Jiménez, Miss Loncoche.

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