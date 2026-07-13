Miss Universo Chile lideró con dos pasarelas y mucho glamour: Revisa los resultados del primer capítulo

13 jul. 2026 - 11:15 hrs.

Anoche, domingo 12 de julio, se vivió la primera entrega de Miss Universo Chile por las pantallas de Mega. Las 29 representantes comunales en competencia se presentaron en las pasarelas de bikini y gala con vestidos negros, además de responder preguntas sobre sí mismas para darse a conocer ante la audiencia.

El jurado conformado por la presidenta Viviana Nunes, Edgardo Navarro, Camila Andrade, y los jueces invitados Karen Doggenweiler y Luis Jara tuvo que elegir a 18 de las 20 clasificadas para la siguiente fase.

Miss Universo Chile lideró su franja

En concreto, los jurados seleccionaron a las candidatas de Maipú, Antártica, Antofagasta, Padre las Casas, Peñalolén, Huechuraba, Pucón, La Reina, Machalí, Los Ángeles, Vitacura, Las Condes, San Pedro de la Paz, Talca, Concepción, Temuco, Viña del Mar y Lo Barnechea para clasificar a la semifinal.

Además, el público votó para que las candidatas de Rancagua y Loncoche pasen a la siguiente fase.

A raíz de esto, entre las 22:20 y las 00:59 las transmisiones de Mega y de Mega 2, que tuvo una emisión especial del evento con traducción simultánea en lengua de señas, promedió 594.629 personas por minuto. En ese mismo horario CHV promedió 467,666 personas, Canal 13 274,397 personas y TVN alcanzó el promedio de 274,269 personas por minuto.

Miss Universo Chile

El concurso Miss Universo Chile continuará este domingo 19 en el horario prime.

Miss Universo Chile es un programa del área de Entretención de Megamedia y cuenta con la animación de Julio César Rodríguez.

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