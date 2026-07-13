Con la voz de Luis Jara: Así fue el "Desfile black" en Miss Universo Chile 2026

13 jul. 2026 - 00:19 hrs.

Tras el desfile en trajes de baño que marcó el inicio de la primera ronda del Miss Universo Chile 2026, se dio paso a la segunda pasarela de la noche.

Se trató del desfile black, donde las 29 aspirantes de la corona realizaron un recorrido por la pasarela bajo la elegancia y el glamour.

El desfile black de Miss Universo Chile

El desfile estuvo marcado por la musicalización de Luis Jara, quien interpretó "Latin Swing", su último disco a cargo del destacado productor chileno Humberto Gatica.

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Las candidatas realizaron un recorrido en solitario por la pasarela frente a la atenta mirada de los cinco jurados, que evaluarán su desplante.

Recordar que de las 20 representantes que pasarán a la final, 18 lo harán por decisión de los jueces y dos por el voto del público.

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