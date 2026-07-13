Con la voz de Luis Jara: Así fue el "Desfile black" en Miss Universo Chile 2026
Tras el desfile en trajes de baño que marcó el inicio de la primera ronda del Miss Universo Chile 2026, se dio paso a la segunda pasarela de la noche.
Se trató del desfile black, donde las 29 aspirantes de la corona realizaron un recorrido por la pasarela bajo la elegancia y el glamour.
El desfile black de Miss Universo Chile
El desfile estuvo marcado por la musicalización de Luis Jara, quien interpretó "Latin Swing", su último disco a cargo del destacado productor chileno Humberto Gatica.
Las candidatas realizaron un recorrido en solitario por la pasarela frente a la atenta mirada de los cinco jurados, que evaluarán su desplante.Ir a la siguiente nota
Recordar que de las 20 representantes que pasarán a la final, 18 lo harán por decisión de los jueces y dos por el voto del público.
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