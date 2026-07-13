Desfile, emoción y glamour: Así fue la primera gala de Miss Universo Chile 2026

13 jul. 2026 - 01:01 hrs.

Este domingo 12 de julio comenzó la etapa decisiva para definir a la nueva Miss Universo Chile, quien representará a nuestro país en el certamen internacional en Puerto Rico.

Todo comenzó con una obertura que estuvo marcada por la reversión del himno del concurso de belleza, además del tradicional grito que realizaron las candidatas con el nombre de la comuna que representan.

Tras ello, se vivió uno de los momentos más llamativos con Julio César Rodríguez imitando a las aspirantes, diciendo su nombre y a la comuna que representa cada una.

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Luego, las candidatas hicieron su primer paso por la pasarela con el desfile en trajes de baño, con el ritmo único de la DJ invitada Camila Mainz.

Mientras que el desfile black, marcado por la elegancia y el glamour, fue musicalizado por Luis Jara, quien interpretó "Latin Swing", su último disco a cargo del destacado productor chileno Humberto Gatica.

Finalmente, el jurado y el público escogieron a las 20 candidatas que pasaron a la semifinal del próximo domingo 19 de julio.

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