Belleza y elegancia en la primera pasarela: Candidatas de Miss Universo Chile se lucieron en traje de baño
Tras una obertura que estuvo marcada por la reversión del himno y clásicos gritos de cada comuna, las candidatas del Miss Universo Chile 2026 hicieron su primer paso por la pasarela con el Desfile en Trajes de Baño.
Con el ritmo único de la DJ invitada Camila Mainz, las 29 representantes comenzaron su recorrido en duplas por la pasarela frente a la mirada del exigente jurado y del público.
El desfile en trajes de baño
Posteriormente, cada candidata tuvo un paso en solitario donde aparecieron en pantalla las entrevistas que realizaron con anterioridad, donde dieron a conocer más de ellas.
Este fue el primero de dos desfiles que son evaluados esta noche para definir su paso a la siguiente etapa.Ir a la siguiente nota
Cabe recordar que 18 candidatas pasarán a la semifinal tras la evaluación del jurado, mientras que otras dos gracias al voto del público.
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