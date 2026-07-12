La primera gran noche del Miss Universo Chile: Conoce acá el jurado encargado de escoger a las semifinalistas

12 jul. 2026 - 21:49 hrs.

Este domingo 12 de julio se realiza la primera noche de la etapa más decisiva del Miss Universo Chile, instancia en la que se escogerá a las candidatas que pasarán a la semifinal en busca de la anhelada corona.

Recordemos que la ganadora del certamen representará a Chile en el Miss Universo, que se llevará a cabo en Puerto Rico.

Jurado primera noche de Miss Universo Chile

Para esta importante etapa de la competencia, el programa cuenta con un destacado jurado encargado de evaluar el desempeño de cada una de las candidatas.

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El panel está compuesto por tres figuras importantes que se mantendrán de forma estable: su presidenta Viviana Nunes; Camila Andrade, Miss Mundo Chile 2013; y Edgardo Navarro, estilista de renombre internacional.

A ellos se suman esta noche dos figuras importantes que tendrán la misión de evaluar a las candidatas: Karen Doggenweiler, animadora del Festival de Viña del Mar; y Luis Jara, uno de los cantantes más queridos de nuestro país.

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