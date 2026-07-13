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Candidatas

Josefina Flores

Josefina Flores

Miss Antártica - Semifinalista

  • Por Mega

Representando a la comuna de Antártica, Josefina Flores llega al concurso con la convicción de que hablar de lo que nos da miedo puede ser el primer paso para volver a conectar con nosotros mismos y con quienes nos rodean. Su sello es transmitir cercanía, seguridad y confianza.

Su principal objetivo es visibilizar la importancia de la salud mental. Para ello creó el podcast Copago Cero, un espacio donde conversa con profesionales de la salud y el bienestar, combinando información, experiencias y su talento para comunicar de manera simple y cercana.

Un dato curioso: No puede evitar cantar. Convierte cualquier situación cotidiana en una canción improvisada, inventando letras sobre la marcha para narrar todo lo que vive.

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