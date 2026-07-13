Miss San Pedro de la Paz - Semifinalista

13 jul. 2026 - 08:48 hrs. | Act. 14 jul. 2026 - 12:04 hrs.

Representando a la comuna de San Pedro de la Paz, Victoria Gazale sueña con cumplir una de las metas más importantes de su vida y representar de la mejor manera a su comuna. Su mensaje es que todas las mujeres pueden alcanzar sus objetivos si trabajan con constancia.

Para ella, el esfuerzo y la perseverancia son las herramientas más importantes para convertir los sueños en realidad.

Un dato curioso: Actualmente está escribiendo un libro inspirado en este proceso y en la importancia de fortalecer la seguridad y confianza de las mujeres.

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