Miss Viña del Mar - Semifinalista

13 jul. 2026 - 08:44 hrs. | Act. 14 jul. 2026 - 12:06 hrs.

Representando a la comuna de Viña del Mar, Dominga López quiere inspirar especialmente a las mujeres jóvenes que alguna vez fueron ridiculizadas por su forma de ser. Cree que aquello por lo que muchas veces somos juzgados puede convertirse precisamente en nuestra mayor fortaleza.

Su participación busca transmitir un mensaje de aceptación y autenticidad para quienes aún dudan de mostrarse tal como son.

Un dato curioso: Formó parte del proyecto Satirología de Kidd Voodoo como el personaje del "Ángel Negro".

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