Miss Antofagasta - Semifinalista

13 jul. 2026 - 08:58 hrs. | Act. 14 jul. 2026 - 11:58 hrs.

Representando a la ciudad de Antofagasta, pleno corazón del desierto más árido del mundo, Antonella Pastenes llega al concurso con el propósito de inspirar a mujeres y niñas a perseguir sus sueños, confiar en sí mismas y nunca rendirse.

Su historia también tiene un detalle muy particular: desde los 9 años vive con un hipo crónico, consecuencia de un accidente que le provocó el desplazamiento de una costilla. Desde entonces, el hipo se ha convertido en un compañero permanente de su día a día.

Un dato curioso: Antonella está de cumpleaños el 18 de septiembre. Nació en Fiestas Patrias, así que su espíritu chileno viene prácticamente de nacimiento.

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