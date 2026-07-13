Miss Vitacura - Semifinalista

13 jul. 2026 - 08:50 hrs. | Act. 14 jul. 2026 - 12:02 hrs.

Representando a la comuna de Vitacura, Arantxa Ramírez llega a Miss Universo Chile con la misión de inspirar a niñas y mujeres a creer en ellas mismas y entender que ningún sueño es imposible cuando existe perseverancia.

Para ella, este certamen representa una oportunidad para demostrar que la confianza y la disciplina pueden abrir cualquier camino.

Un dato curioso: Es bailarina y la salsa es su estilo favorito, aunque también practicó ballet durante su infancia. Además, nació prematura, con solo siete meses de gestación, y confiesa que uno de sus panoramas favoritos es cantar mientras se ducha.

Todo sobre Miss Universo Chile