Ignacia Michelson deslumbra con vestido aterciopelado en una gala: "Una bomba de elegancia y poder"

04 jul. 2026 - 21:00 hrs.

En su camino al Miss Universo Chile 2026, Ignacia Michelson deslumbra a sus fanáticos con looks llenos de elegancia y lujo que resaltan su figura de manera favorecedora.

En esta ocasión no fue diferente. La representante de Santiago compartió en su cuenta de Instagram varias fotos del espectacular vestido que usó para su tercera actividad dentro del certamen nacional.

Ignacia Michelson elegante en vestido aterciopelado

Como se puede apreciar en su publicación, Ignacia Michelson lució un vestido largo de textura aterciopelada en un profundo tono azul. La pieza, obra del diseñador Israel Camus, destacó por tener un sofisticado escote en V y una sugerente espalda descubierta.

Instagram @lamichelson11

Este look lo complementó con su cabello estilizado en un glamuroso moño con el flequillo suelto y un maquillaje sobrio que favoreció sus facciones y realzó su mirada.

Encantados con este look, sus fans dejaron comentarios como: "Una bomba de elegancia y poder niñaaaa", "Belleza del Olimpo", "Tanta hermosura en una sola foto", entre otros.

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