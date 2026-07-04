"Me llevo algo que nunca esperé": Huru Pardo rompió el silencio tras su salida de Volverías con tu ex? 2

04 jul. 2026 - 16:00 hrs.

A través de su cuenta de redes sociales, Hurubachi Pardo hizo una profunda reflexión sobre su paso por Volverías con tu ex? 2.

Recordemos que en el capítulo 19 del reality de Mega se pudo ver la renuncia de Claudio Rojas, luego de una fuerte pelea con Luis Mateucci donde casi llega a los golpes.

La periodista intentó hacer cambiar de opinión al abogado, pero finalmente lo siguió y ambos salieron del encierro para siempre.

Las palabras de Huru Pardo

En esa línea, es que Huru Pardo publicó el video de su salida de Volverías con tu ex? 2 y contó cómo había sido su paso por el programa: "Una experiencia que jamás imaginé que iba a vivir y que, sin duda, me dejó muchísimos aprendizajes".

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También destacó las amistades que hizo en el reality: "Volver a ver ese momento, acompañada del cariño de mis compañeros, me vuelve a llenar el corazón. Dentro de esta aventura conocí a personas maravillosas, con quienes compartí momentos únicos y con quienes creé lazos que espero mantener para siempre".

Finalmente, la periodista agradeció el apoyo que recibió de parte de los televidentes: "Pero también me llevo algo que nunca esperé: todo el cariño que recibí de ustedes desde afuera. Leer sus mensajes, sentir su apoyo y darme cuenta de que tantas personas conectaron conmigo ha sido un regalo enorme, uno que voy a agradecer siempre".