¿Quién es Austin Palao? Esta es la trayectoria del cantante que llega a Volverías con tu ex? 2

02 jul. 2026 - 12:40 hrs.

Un nuevo participante llega a Volverías con tu ex? 2 y se trata de Austin Palao, quien no viene solo, pues Flavia Laos, su expareja, también se suma a la experiencia.

Ambos creadores de contenidos peruanos aparecerán en la gran fiesta del reality y tendrán la oportunidad de conversar con Yamila Reyna y Daniel Valenzuela, antes de presentarse con sus compañeros.

Volverías con tu ex? 2

Conoce la trayectoria de Austin Palao

Al igual que Flavia Laos, Austin Palao también cuenta con una gran suma de seguidores en Instagram pues tiene casi tres millones de fanáticos.

El influencer es cantante y tiene varios éxitos, pero su fuerte es la creación de contenido en sus cuentas de redes sociales.

Instagram

También, participó en varios programas de competencias peruanos, como Combate y Esto es guerra y en ese tiempo, formó parte de la agrupación musical 4EME.

En nuestro país se hizo conocido luego de participar en el reality Ganar o Servir, donde tuvo una relación amorosa con Fran Maira.