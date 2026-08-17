Álvaro Ballero tendrá caótico reingreso a Volverías Con Tu Ex? 2: Peleará con Kaoto y discutirá con Ludmila

17 ag. 2026 - 10:50 hrs.

Esta noche, Álvaro Ballero volverá a Volverías con tu ex? 2 para quedarse, pero su regreso estará lejos de ser tranquilo.

En su llegada al encierro, Ballero irá directamente a saludar a la patinadora rusa. Sin embargo, Ludmila rápidamente le contará sobre la actuación y el beso que protagonizó con Kaoto. "¿Y te gustó el beso?", le preguntará Álvaro, con su voz ronca. Ella le responderá que solo se trató de una actuación. "Tú no eres actriz... No lo hubiese hecho yo. Es una decepción más... ¿Y tú por qué estás llorando?”, le preguntará Ballero.

"Porque fue feo lo que se siente; al final te pusieron a ti (en el video), fue ridículo" le confesará Ludmila. "Lo hiciste tú", le recriminará Álvaro. "¿Por qué lo hiciste si pudiste haber dicho que no? (…) Llego y te diste un beso con Carlos en el jacuzzi", insistirá, y además se burlará del malestar de Ludmila. "Lágrimas de cocodrilo, me da risa, me decepcionaste de nuevo, deja de hacerte la víctima. La gente ya no te compra, a mí me creen", le dirá serio. "¿Te da risa? Ándate de aquí. No soy víctima", le responderá Ludmila, visiblemente molesta. Álvaro se irá del lugar y la rusa romperá en llanto.

Álvaro Ballero sembrará caos

Raimundo Cerda comentará que los dichos de Ballero sobre "ser una decepción" son "lo peor que puede escuchar una mamá". Lejos de bajar el tono, Álvaro defenderá su postura:"Se metieron en su cabeza y ella no debiese haber permitido que se metan en su cabeza. Tiene 46 años, no 15, cada uno sabe lo que hace". Pero sus palabras desatarán un feroz enfrentamiento con Kaoto.

Finalmente, Ballero se irá al patio y, visiblemente afectado por la situación, se dirá a sí mismo, pero la historia no terminará ahí. Ludmila irá a conversar con Álvaro para intentar aclarar lo ocurrido. "Me voy, no tengo nada que hacer acá. Tú deja de ser tan inocente... Estás pisando todos los palos. Era tan evidente todo. Yo sabía que ibas a estar con Carlos cuando llegara, era obvio… Yo no sabía que tú ibas a hacer esto, no hubiese venido. Tú sabes que nos pidieron perfectamente que no nos diéramos besos con nadie", dirá.

La conversación escalará y Álvaro se irá empujando el portón, pero su regreso al encierro todavía tendrá un último capítulo: volverá para tener una última y decisiva conversación con Ludmila.

Volverías con tu ex? 2 cuenta con todos sus capítulos disponibles por la suscripción de pago de MegaGO y Disney+. Para disfrutar de los contenidos exclusivos con 24 horas de anticipación, contrata el plan Full de MegaGO.

Todo sobre Volverías con tu ex? 2