"Vengo a recuperar...": Karol Lucero ingresará a Volverías con tu ex? 2 y dejará en shock a Faloon Larraguibel

05 oct. 2026 - 11:45 hrs.

¡Estamos en shock! Los próximos capítulos de Volverías con tu ex? 2 se vienen tan impactantes que no podrías creerlo.

En primera instancia, cuestionarán el acercamiento de Kaoto y Bárbara Córdoba y les preguntarán qué harían si Ludmila Ksenofontova estuviera en el encierro.

Tras lo anterior, Julio César Rodríguez hará mucho más clara la propuesta de una posible reincoroporación de la patinadora rusa al encierro ¿Será que la exparticipante volvió al resort?

Volverías con tu ex? 2

¡Una impactante sorpresa para Faloon Larraguibel!

Por otro lado, Faloon Larraguibel y Rai Cerda tendrán una intensa conversación sobre su relación y al parecer, la conclusión será que terminen todo para siempre.

Las emociones de la animadora serán una montaña rusa, pues luego será sorprendida con el ingreso de un personaje muy importante de su pasado.

Encapuchado, Karol Lucero hará su gran entrada a Volverías con tu ex? 2 y dejará completamente impactada a su expareja.

"Vengo a recuperar lo que perdí; el maldito ha regresado", lanzará el comunicador.

Volverías con tu ex? 2