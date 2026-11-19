19 nov. 2026 - 10:27 hrs.

Este jueves, en Volverías con tu ex? 2, una discusión llevará al límite la relación de Guarén y Nicolás Solabarrieta y también generará una confesión de Flavia Laos hacia Faloon Larraguibel.

Los mensajes que Estefi le envió al exfutbolista cuando estaba soltero reabrirán las diferencias entre ambos y darán paso a un intenso intercambio de reproches. En paralelo, la actividad liderada por Carmen Gloria Arroyo seguirá encendiendo los ánimos, con acusaciones cruzadas entre Faloon Larraguibel, Raimundo Cerda, Flavia Laos y Luis Mateucci.

Volverías con tu ex? 2

La actividad sobre el futuro de las parejas continuará desatando fuertes encontrones. Uno de ellos ocurrirá cuando Faloon elija a Flavia y Luis como la primera pareja que será infiel. “Los elijo a ambos, creo que ambos son muy parecidos. Conozco un poco más a Luis, que ha estado en varios realities con chicas y terminando las deja”, argumentará Faloon. Además, aludirá a comentarios de Austin sobre el estilo de vida de “excesos en fiestas” de Flavia, lo que provocará la reacción de la peruana. Raimundo se sumará a los cuestionamientos y recordará que, cuando llegó Manu, Flavia manifestó interés en conocerlo. Ella responderá con una revelación sobre sus propios acercamientos con Cerda: “Me tocó todo mientras me masajeaba y le dije acá no”, afirmará, en referencia a sus glúteos. También recordará un beso entre ambos en el jacuzzi y lo acusará de haber querido participar en más retos de besos con ella y sus enojos al no elegirlo.

Cuando Carmen Gloria les pida a Luis y Flavia escoger a la pareja que, a su juicio, será la primera en ser infiel, la respuesta será inmediata: “Rai y Faloon. Rai es súper mirón, para mirando a las chicas en el espejo, hasta ahorita con Faloon”, sostendrá Flavia. Finalmente, La Jueza dará por válida la elección de Faloon, aludiendo a las reiteradas interrupciones de Luis y a su “historial”.

Revivirán los conflictos entre Nico Solabarrieta y La Guarén

En paralelo, Guarén y Nicolás seguirán enfrentados por los mensajes que Estefi le envió a él cuando estaba soltero. Aunque Nicolás insistirá en que no respondió, Valentina cuestionará que no le haya contado lo ocurrido. Luego, le dejará en claro una vez más a Nicolás que no va a volver con él: “No me voy a enojar. Vamos a seguir teniendo la misma relación, pero yo no voy a avanzar y nosotros no vamos a volver a estar juntos, nunca”, le advertirá. Él tomará esto como enrostrarle en la cara algo muy hiriente.

La tensión continuará durante una fiesta en la Cabaña de las Tentaciones. Guarén se restará de las actividades y buscará a Nicolás para conversar en el Cuarto Oscuro, donde le explicará que se siente expuesta al convivir con Estefi sin haber conocido todos los antecedentes de su vínculo: “Estoy cansada de ser la humillación o el hazmerreír de una mujer con la que estoy conviviendo acá”, expresará.

Nicolás responderá que su intención fue resguardar detalles íntimos y privados de su affaire con Estefi y evitar exponerlos en televisión. Sin embargo, Valentina insistirá en que le molesta haberse enterado de nuevos antecedentes después de que él la presentara como una amiga. “Te dije que la mina me había joteado, pero no puedo entrar en detalles, entiende mi posición como hombre, ¿tú sabes cómo se ve que yo ande diciendo lo que me escribió y del calibre que fue, muy directo?... De hecho, no lo iba a decir hasta que la mina empezó a decir… Yo como hombre también tengo que guardar ciertas cosas que son de índole privado porque no corresponde, yo no puedo andar divulgando esas cosas”, argumentará Solabarrieta. Luego, cuestionará la interpretación de su expareja: “Volver a esto una y otra vez, al final lo único que siento es que a ti te importa que te vean la cara de estúpida, es una cosa netamente de ego. Acabas de decir ‘humillar’, ‘la mina me humilló’, la mina no te humilló, no eres hazmerreír de nadie, todo el mundo está hablando cómo la Estefi es una desubicada, nadie se está riendo de ti, es tu inseguridad hablando”.

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