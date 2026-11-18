18 nov. 2026 - 10:10 hrs.

Este miércoles, en Volverías con tu ex? 2, una broma de Luis Mateucci desatará uno de los conflictos más grandes entre mujeres de la temporada; además, se realizará una nueva competencia de salvación, y la llegada de Carmen Gloria Arroyo reabrirá grandes polémicas entre las exparejas.

El capítulo comenzará con una broma de Luis Mateucci a su ex. Tras el polémico cara a cara, se le ocurrirá esconderle la bolsita con ropa interior a Bárbara Muriel, aprovechando las discusiones de anoche con Luli y Camila para despistar sobre el culpable. Sin embargo, cuando la argentina se dé cuenta, se armará uno de los conflictos más grandes entre mujeres hasta ahora.

Luego, todos menos Raimundo Cerda y Faloon Larraguibel, por ser inmunes, irán al arena de competencia para la prueba de salvación que será de rapidez, fuerza y resistencia, y estará a cargo de las mujeres, pero solo una logrará el mejor tiempo.

Una actividad que caldeará los ánimos

Cuando las parejas vuelvan a la casona, Bárbara las estará esperando para encararlas por haberle escondido su ropa interior, que, gracias a la búsqueda de Guarén, logró encontrar antes de que todos regresaran.

Los ánimos comenzarán a caldearse cuando Nicole comience a discutir con Bárbara por una pasta de dientes y, para rematar, aparecerá Guarén con la bolsa de ropa interior de Bárbara preguntando quién la escondió, lo que desatará un conflicto que casi termina a los golpes.

Más tarde, el animador Julio César Rodríguez llegará al resort con una invitada especial: Carmen Gloria Arroyo, la abogada que remeció los primeros capítulos del reality, volverá con una nueva actividad sobre el futuro de las parejas, tanto de las que se han formado como de las que se están formando.

La primera en pasar al podio para elegir será Estefi. "¿Qué pareja será la primera en pelear por un me gusta o un ‘fueguito’ en Instagram?", leerá Rodríguez. Estefi responderá: "Obviamente, Valentina y Nicolás, los protagonistas de los problemas con los mensajes. Presenciamos todos que tuvieron varias discusiones en relación a un fueguito que yo le envié a Nicolás".

Volverías Con Tu Ex? 2 / MEGA

Esto causará varios intercambios de palabras entre Guarén, Estefi y Nicolás, siendo este último quien se retirará de la actividad tras pelearse con su expareja, pues son mensajes que tuvo cuando no estaba con ella y no querrá darle explicaciones.

Volverías con tu ex? 2 cuenta con todos sus capítulos disponibles por la suscripción de pago de MegaGO y Disney+. Para disfrutar de los contenidos exclusivos con 24 horas de anticipación, contrata el plan Full de MegaGO.

Todo sobre Volverías con tu ex? 2