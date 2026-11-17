17 nov. 2026 - 22:57 hrs.

Este martes, Arturo Vidal sorprendió con una inesperada aparición en el React de Volverías con tu Ex? 2.

Durante esta jornada, el actual jugador de Colo-Colo estuvo a cargo del React del partido entre las selecciones de Chile y Colombia, que terminó con un empate sin goles en el Estadio Monumental.

La participación de Arturo Vidal en el React de Volverías con tu Ex? 2

Inmediatamente después de esa transmisión comenzó el React del reality, instancia en la que Vidal aprovechó de saludar al panel y responder algunas preguntas.

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Una de ellas fue sobre la posibilidad de ingresar a un reality, ante lo que el futbolista descartó esa opción: "No, no es lo mío, lo mío es el fútbol… Si es algo de competencia, sí, en eso soy bueno. Pero lo otro, me gusta siempre el fútbol, estar metido en el fútbol, quiero ayudar al fútbol chileno y mi objetivo va a ser siempre el fútbol".

Para cerrar su inesperada participación, Arturo Vidal se unió al equipo del React para cantar el cumpleaños feliz a la animadora Poli Flores.

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