Kaoto confesará importante avance en su relación con Bárbara Córdoba: "Para mí fue bueno"

10 nov. 2026 - 11:03 hrs.

Esta noche, en el capítulo 89 de Volverías con tu ex? 2, una competencia de mujeres definirá a la segunda dupla nominada de la semana y una actividad sobre la relación de parejas revelará íntimas confesiones.

Una nueva prueba individual tendrá lugar en el arena de competencias del resort. Esta vez, las mujeres darán la pelea a nombre de su dupla en una competencia de agilidad, equilibrio y rapidez. Las competidoras serán Guarén, Camila Nash, Estefi Marquis y Flavia Laos, correspondientes a los últimos lugares de la competencia de duplas. La prueba consistirá en desenredar nudos para abrir una caja y liberar las pelotas que hay dentro, luego pasar por una barra de equilibrio con la pelota sobre una plataforma y, finalmente, encajar cada pelota en un tablero con agujeros y hacer un puzzle con su pareja.

Aunque Camila Nash tomará la delantera desenredando los nudos, Flavia Laos y Estefi Marquis lograrán superarla en la etapa del tablero, mientras que Guarén no logrará salir del último lugar. Finalmente, serán Flavia y Luis quienes se quedarán con el primer lugar y, por el contrario, Guarén y Nico con el último, sumándose así a los ya nominados Luli y Manu.

Volverías con tu ex? 2

La revelación de Kaoto

Luego, el animador Julio César Rodríguez llegará al resort con una actividad en la que las parejas deberán elegir conceptos presentes en su relación. “Algunos representan aspectos positivos mientras que otros reflejan aspectos que hay que trabajar. En un acto de sinceridad y honestidad, van a sacar 7 bloques por pareja, entre positivos y negativos”, explicará Julio César, para ver qué es lo que pesa más en las historias de amor de los participantes.

Los primeros serán Bárbara y Kaoto. El primer bloque que elegirá Bárbara será “Honestidad”: “Cuando decidimos empezar a conocernos más románticamente lo primero que le dije a Carlos era que quería, si viene algo más grande hacia el futuro, que aparentemente sí, la lealtad y la honestidad es lo que más me interesa que desarrollemos con Carlos y él me lo inspira también”, dirá ella, y definirá su relación como muy honesta y leal. También elegirán los bloques de “Intensidad”, “Desilusión”, “Admiración” y “Buen sexo”. A propósito del último bloque, Kaoto confesará que con Bárbara ya han tenido intimidad dentro del encierro: “Para mí fue bueno”. Sin embargo, Bárbara no querrá confirmar aquella información y lo dejará en que solo están en el “preámbulo”.

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