¡Lo dejó sin palabras! Nicole Moreno le hizo íntima confesión a Manuel González en plena fiesta
En el capítulo 88 de Volverías con tu ex? 2, Nicole Moreno fue protagonista de un gracioso momento en medio de una divertida dinámica.
Luego de la fiesta de compromiso, Daniel Valenzuela anunció que venía una dinámica más picarona entre los participantes.
"Último juego de la noche y este es la liga del amor", expresó el comunicador.
La reacción de Manuel González
Rápidamente, Nicole Moreno le dijo al oído a Manuel González que no tenía ropa interior, por lo que realizar el desafío iba a estar casi imposible.
Pero el español no escuchó y estuvo a punto de enojarse, pero cuando la modelo se lo confirmó su cara cambió por completo.
Finalmente, la campeona fitness transparentó su problema frente a todos y el español dio su punto de vista: "Hombre mejor ¿No? Más libertad".
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