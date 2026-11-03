La Guarén pasó de las lágrimas a las risas por divertido chascarro de sus papás en videollamada
En el capítulo 85 de Volverías con tu ex? 2, La Guarén tuvo la oportunidad de conectarse con sus papás, pero un gracioso chascarro interrumpió toda la emoción.
Tonka Tomicic le preguntó a Valentina Torres si tenía ganas de abrazar a sus padres y ella entre lágrimas le dijo que sí.
La animadora le expresó de vuelta que esta muestra de cariño no podía ser presencial, sin embargo, la invitó a hacer una videollamada.
El gracioso contacto de La Guarén con sus papás
Tonka Tomicic y La Guarén se dirigieron hacia la Cabaña de las Tentaciones y ella se emocionó muchísimo al a sus padres en el televisor.
Sin embargo, todo se tornó chistoso cuando Ricardo y Ximena no podían hablar ni tampoco escuchar a su hija y a la animadora.
Valentina Torres y la comunicadora empezaron a darles indicaciones y finalmente se dieron cuenta que el micrófono estaba apagado.
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