La Guarén pasó de las lágrimas a las risas por divertido chascarro de sus papás en videollamada

03 nov. 2026 - 00:11 hrs.

En el capítulo 85 de Volverías con tu ex? 2, La Guarén tuvo la oportunidad de conectarse con sus papás, pero un gracioso chascarro interrumpió toda la emoción.

Tonka Tomicic le preguntó a Valentina Torres si tenía ganas de abrazar a sus padres y ella entre lágrimas le dijo que sí.

La animadora le expresó de vuelta que esta muestra de cariño no podía ser presencial, sin embargo, la invitó a hacer una videollamada.

Volverías con tu ex? 2

El gracioso contacto de La Guarén con sus papás

Tonka Tomicic y La Guarén se dirigieron hacia la Cabaña de las Tentaciones y ella se emocionó muchísimo al a sus padres en el televisor.

Sin embargo, todo se tornó chistoso cuando Ricardo y Ximena no podían hablar ni tampoco escuchar a su hija y a la animadora.

Valentina Torres y la comunicadora empezaron a darles indicaciones y finalmente se dieron cuenta que el micrófono estaba apagado.