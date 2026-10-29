"Anda a jotearte a otra": Faloon Larraguibel explotó contra Rai Cerda por elegir a Flavia Laos en actividad

29 oct. 2026 - 23:59 hrs.

En el capítulo 84 de Volverías con tu ex? 2, Faloon Larraguibel le expresó toda su molestia a Rai Cerda por sus elecciones en la dinámica de la "mujer ideal".

El ingeniero se acercó a su expareja y le preguntó si estaba enojada, recibiendo un fuerte descargo de vuelta: "Ya déjate de pedir opiniones de los demás, asume tus cosas".

"Quiero saber si escuchaste la parte cuando hablé del corazón, siento que es lo que más importa... elegí todo tu cuerpo, entero", lanzó de vuelta el amigo de Kaoto.

Volverías con tu ex? 2

Faloon Larraguibel se mostró furiosa

Sin embargo, el argumento no dejó contenta a Faloon Larraguibel y explotó: "Qué te pasa, entre más hablas es peor, no quiero escucharte".

Rai Cerda replicó que cuando a ella le tocó participar en esa actividad, escogió el torso de Luis Mateucci, pero ella aseguró que no tenía nada que ver: "Qué te pasa, qué importa, no ya chao, no voy a hablar contigo".

"Tienes que ser coherente... anda a jotearte a otra, no vengas a excusarte", agregó finalmente la exchica Yingo, mientras él le decía que no le repitiera las cosas.