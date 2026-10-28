¡Luis Mateucci no era el primero! Bárbara Córdoba expuso los verdaderos intereses amorosos de Flavia Laos

28 oct. 2026 - 23:57 hrs.

En el capítulo 82 de Volverías con tu ex? 2, Bárbara Córdoba evidenció a Flavia Laos frente a todos y ambas tuvieron un tenso momento.

En medio de la actividad animada por Karol Lucero, la trasandina aseguró que el interés amoroso de su compañera no era Luis Mateucci.

"El día que nos quedamos en el confesionario con Guarén durmiendo, fue que viniste a hablar con nosotros y nos dijiste todo lo que te gustaba de Rai, que te había gustado desde el principio, que era el más lindo (...) De hecho, tú misma me dijiste que Luis no era tu estilo, que no te gustaba, que te parecía terrible, mencionaste a Nico (Solabarrieta) como una opción 2, pero el que te gustaba de verdad era Rai", explicó.

Volverías con tu ex? 2

La defensa de Flavia Laos

Flavia Laos negó haberse referido en esos términos su actual pareja y expresó su punto de vista: "Tenía a una Bárbara que estaba atrás mío haciéndome bullying, jalándome el pelo...".

"Entonces me mentiste ¿Se podría decir que eres una mentirosa?", lanzó rápidamente Bárbara Córdoba.

Finalmente, la peruana asumió no haber dicho la verdad: "En ese momento sí, mentí, no soy una mentirosa, pero en ese momento no me quise meter entre tú y Luis porque yo sentía que estabas construyendo algo. Sobre Rai, si lo pensé en algún momento, yo no he dicho que no. Acá mismo te estoy diciendo que si te pude haber dicho en ese momento y Luis ahorita es increíble".