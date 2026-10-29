Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 82: La cita de Faloon Larraguibel y Rai Cerda que terminó en sesión de fotos

29 oct. 2026 - 00:21 hrs.

En el capítulo 82 de Volverías con tu ex? 2, Karol Lucero encabezó una entretenida actividad donde los participantes se dijeron de todo.

Bárbara Córdoba señaló que no veía un futuro en la relación de Flavia Laos y Luis Mateucci, pues él sabía que ella no era el prototipo de su expareja.

También, Faloon Larraguibel enfrentó duramente a Camila Nash por los coquetos comentarios que le hizo a Rai Cerda.

Volverías con tu ex? 2

Un momento romántico

En esa misma línea, Bárbara Córdoba evidenció a Flavia Laos por haber dicho que su primera opción era Rai Cerda y ella reconoció haber mentido.

Por otro lado, Rai Cerda y Faloon Larraguibel tuvieron una romántica cita, donde hablaron sobre cómo se enamoraron y cómo fue que el ingeniero conoció a los hijos de la animadora.

La guinda de la torta fue una sesión de fotos al desnudo, donde la expareja se despojó de todas sus prendas y se entregaron a la cámara.